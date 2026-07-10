Il Lazio si colloca al decimo posto nella classifica sui Livelli essenziali di assistenza (Lea) per il 2024. Il rapporto del ministero della Salute evidenzia miglioramenti nella prevenzione e nell’assistenza territoriale rispetto agli anni precedenti. La valutazione si basa su vari indicatori relativi ai servizi sanitari forniti sul territorio e alle attività di prevenzione. La regione ottiene voti complessivamente abbastanza buoni in questa verifica nazionale.

Il Lazio promosso, con voti abbastanza buoni, nella verifica sui Lea (Livelli essenziali assistenza) del ministero della Salute per l'anno 2024. Non solo si posiziona al decimo posto italiano, a pari merito con le Marche, e tra le prime realtà del centro sud, ma migliora anche il punteggio complessivo di verifica rispetto all’anno precedente: nel 2023 infatti aveva totalizzato una valutazione di 216, che nel 2024 è diventata di 237. Tre i parametri presi in considerazione: la prevenzione, l’assistenza territoriale e quella in area ospedaliera. Nei primi due la nostra regione, che negli anni presi in considerazione era ancora in piano di rientro, è riuscita a migliorare, nel terzo invece ha perso qualcosa. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Livelli essenziali assistenza (Lea), il Lazio è decimo: migliorano la prevenzione e l'assistenza territoriale

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