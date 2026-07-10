Sanità Toscana ai vertici in Italia per prevenzione assistenza e ospedali

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Toscana si posiziona nuovamente ai vertici in Italia per quanto riguarda prevenzione, assistenza e qualità degli ospedali. Un rapporto nazionale ha evidenziato che la regione domina in diversi indicatori sanitari, con punteggi elevati in servizi di prevenzione e in strutture ospedaliere. La valutazione si basa su dati aggiornati e analisi delle performance sanitarie regionali, confermando il ruolo di primo piano nel settore pubblico.

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Firenze, 10 luglio 2026 – La Toscana si conferma tra le regioni italiane con le migliori performance nella sanità pubblica. A certificarlo è il monitoraggio 2024 dei Livelli essenziali di assistenza ( Lea ), elaborato dal nuovo sistema di garanzia del ministero della Salute e approvato dal Comitato permanente per la verifica dei Lea il 14 maggio scorso. La regione si colloca infatti tra le prime cinque in Italia in tutte e tre le macroaree analizzate: prevenzione, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. I risultati. La Toscana ottiene 96 punti nella prevenzione, 94 nell'assistenza distrettuale e 90 nell'assistenza ospedaliera, su una scala che fissa a 60 punti la soglia di sufficienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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