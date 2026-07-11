Durante il fine settimana di luglio sulle colline di Firenze si sono svolte diverse sagre. A Luco e Ronta del Mugello sono stati protagonisti i tortelli, con eventi dedicati alla tradizione gastronomica locale. A Strada in Chianti si è invece tenuto un festival con un’ampia offerta di birra. Le manifestazioni si sono svolte all’aperto, attirando numerosi visitatori. Nessun incidente o problema segnalato.

Feste e sagre show in questo fine settimana ‘bollente’ di luglio. Tanti gli appuntamenti sulle ‘fresche’ colline di Firenze: grande richiamo alle tradizioni con i tortelli protagonisti sia a Luco sia a Ronta del Mugello, mentre Strada in Chianti si caratterizza per la birra a volontà. A Ronta, frazione di Borgo San Lorenzo, ecco la ‘Sagra del cinghiale e dei tortelli di patate’ con la pasta preparata secondo le ricette del Mugello, le specialità di cinghiale e carne alla brace. Gli stand gastronomici, allestiti presso il campo sportivo di Ronta, saranno aperti oggi e domani sia a pranzo che a cena (info: 3335438336). Questo e il prossimo fine settimana (17-20 luglio) a Luco di Mugello, presso il campo sportivo di Grezzano, si terrà la ‘Sagra del cinghiale e del tortello’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tortelli e cinghiale in tavola. Le tradizioni sono servite

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