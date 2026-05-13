Sagra del cinghiale tortelli e grigliata

Il Comune di Pelago ospita la Sagra del Cinghiale, dei Tortelli e della Grigliata, evento organizzato dal Circolo ARCI locale e da "La Banduccia" nei giorni 16, 17, 23 e 24 maggio. La manifestazione propone le specialità tipiche della cucina toscana il sabato a cena dalle ore 19:00 e la domenica.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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