Gita scolastica finisce in tragedia annega ragazzino Le corse disperate non sono servite 

Una gita scolastica si è conclusa con il decesso di un ragazzino, morto annegato durante un'escursione. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma le operazioni di salvataggio sono state inutili. La vittima aveva circa 12 anni e si trovava in un corpo idrico vicino alla destinazione. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente. La giornata, che avrebbe dovuto essere ricca di momenti felici, si è trasformata in una tragedia.

Doveva essere una giornata di risate, foto di gruppo e adrenalina, di quelle che a scuola si ricordano per anni. E invece, nel giro di pochi minuti, l’entusiasmo si è trasformato in paura pura: urla sulla riva, insegnanti che corrono, compagni immobilizzati dallo choc. In acqua, all’improvviso, mancava qualcuno. All’inizio è sembrata una di quelle situazioni che si risolvono in fretta: un attimo di confusione, poi tutti tornano su, bagnati e spaventati ma salvi. Solo che questa volta no. Un ragazzino non riemergeva. E mentre il fiume continuava a scorrere, il tempo ha iniziato a fare paura. È successo in Pennsylvania, sui monti Pocono, durante una gita scolastica che coinvolgeva 75 studenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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