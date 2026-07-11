torneo dei rioni delirio san rocco vittoria allo scadere una notte magica

Notizia in breve

Il rione San Rocco ha vinto per il secondo anno consecutivo il torneo di calcio dei rioni a Larciano. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-1 in favore di San Rocco, che ha segnato il gol decisivo allo scadere. La sfida si è disputata tra le due squadre guidate rispettivamente dagli allenatori Filippo Monti e Lorenzo Bruno. La vittoria è arrivata nell’ultima fase del match, regalando ai tifosi una notte di grande festa.