Torneo dei rioni Delirio San Rocco Vittoria allo scadere Una notte magica
Il rione San Rocco ha vinto per il secondo anno consecutivo il torneo di calcio dei rioni a Larciano. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-1 in favore di San Rocco, che ha segnato il gol decisivo allo scadere. La sfida si è disputata tra le due squadre guidate rispettivamente dagli allenatori Filippo Monti e Lorenzo Bruno. La vittoria è arrivata nell’ultima fase del match, regalando ai tifosi una notte di grande festa.
Per il secondo anno consecutivo il rione San Rocco, guidato all’allenatore Filippo Monti, ha vinto il torneo dei rioni di calcio a Larciano. Ha sconfitto con il risultato di due a uno il rione Larciano, allenato da Lorenzo Bruno. Il gol decisivo è arrivato al primo minuto di recupero, quando tutti ormai pensavano che la finale andasse ai tempi supplementari. Segna Gianmarco Niccolai al termine di una mischia al limite dell’area, con un forte destro vincente sul quale il portiere Biscardi non può intervenire. Una rete che fa esplodere la gioia dei giocatori e dei sostenitori del Rione San Rocco. La finalissima è stata disputata in una bella cornice di pubblico, con coreografie colorate e tifo straordinario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Torneo dei rioni: partenza il 5 giugno con San Rocco-LarcianoIl sorteggio della seconda edizione del torneo dei rioni di calcio si è svolto davanti a un grande pubblico al Parco Berlinguer di Larciano.
Empoli Juventus Under 16 2-1: Suljevic regala la vittoria allo scadereNella partita valida per i quarti di finale del campionato Under 16 2025/26, l’Empoli ha battuto la Juventus con il risultato di 2-1.
Si parla di: Torneo dei rioni. Delirio San Rocco. Vittoria allo scadere. Una notte magica.
Torneo dei rioni. Delirio San Rocco. Vittoria allo scadere. Una notte magicaUn migliaio di spettatori hanno animato e colorato il Cei per la finale. Larciano battuto per due a uno: emozioni a non finire sul prato verde. lanazione.it
Torneo dei rioni: partenza il 5 giugno con San Rocco-LarcianoDavanti a tantissime persone, al Parco Berlinguer di Larciano, si è svolto il sorteggio della seconda edizione del torneo de rioni di calcio. Definito il calendario delle partite. Le gare saranno ... lanazione.it