Empoli Juventus Under 16 2-1 | Suljevic regala la vittoria allo scadere

Nella partita valida per i quarti di finale del campionato Under 16 202526, l’Empoli ha battuto la Juventus con il risultato di 2-1. La sfida si è conclusa con un gol decisivo di Suljevic, arrivato durante i minuti di recupero. La cronaca della gara includeva una moviola e il tabellino dettagliato, con aggiornamenti in tempo reale. La partita si è disputata in una cornice di grande tensione e intensità.

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