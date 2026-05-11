Empoli Juventus Under 16 2-1 | Suljevic regala la vittoria allo scadere
Nella partita valida per i quarti di finale del campionato Under 16 202526, l’Empoli ha battuto la Juventus con il risultato di 2-1. La sfida si è conclusa con un gol decisivo di Suljevic, arrivato durante i minuti di recupero. La cronaca della gara includeva una moviola e il tabellino dettagliato, con aggiornamenti in tempo reale. La partita si è disputata in una cornice di grande tensione e intensità.
di Fabio Zaccaria Empoli Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di finale di campionato 202526. – La Juventus Under 16, dopo aver passato il turno col Toro, è ancora ospite dell’ Empoli nella gara valevole per l’andata degli quarti di finale del campionato. Gli azzurri vincono nel finale. ha seguito LIVE il match. Empoli Juventus Under 16 2-1: sintesi e moviola. 84? GOL DELL’EMPOLI- Punizione insidiosa di Oliveri, Deniz svirgola e Balbo colpisce male: Suljevic ne approfitta e mette in rete. Beffa clamorosa 80? PALO DI GHIOTTO- Appoggio puntuale di Pamè per Ghiotto...🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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