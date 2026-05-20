Torneo dei rioni | partenza il 5 giugno con San Rocco-Larciano

Il sorteggio della seconda edizione del torneo dei rioni di calcio si è svolto davanti a un grande pubblico al Parco Berlinguer di Larciano. La prima partita è programmata per il 5 giugno e vedrà affrontarsi i rioni di San Rocco e Larciano. La manifestazione ha attirato molte persone, che hanno assistito alle operazioni di estrazione delle squadre, senza ulteriori dettagli su altre partite o partecipanti.

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Davanti a tantissime persone, al Parco Berlinguer di Larciano, si è svolto il sorteggio della seconda edizione del torneo de rioni di calcio. Definito il calendario delle partite. Le gare saranno tutte disputate allo stadio Idilio Cei. Alla serata sono intervenuti il sindaco di Larciano Lisa Amidei e l’assessore allo sport David Castani, insieme al presidente della Larcianese Alessandro Dami e al vice Luca Pieri. La serata è stata presenta da Laura Maccioni. La società viola, insieme ad un apposito comitato, organizza la manifestazione. Amidei, dopo avere salutato e ringraziato i rappresentati dei rioni che partecipano al torneo, augura che la manifestazione possa avere un grande successo di partecipazione di pubblico e che le partite siano giocate nel pieno rispetto dei valori dello sport. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torneo dei rioni: partenza il 5 giugno con San Rocco-Larciano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Palio dei Rioni, nasce il primo torneo di pallavolo femminile tra i Rioni CastiglionesiArezzo, 18 marzo 2026 – Si arricchisce il calendario degli eventi legati al Palio dei Rioni con una novità assoluta: sabato 21 marzo, a partire... Torneo dei Rioni. Ecco le semifinaliAd aprire l’edizione 2026 del "Torneo dei Rioni" di calcio saranno i giovani della categoria "juniores": si parte il prossimo 22 giugno, quando i... Torneo dei Rioni. Ecco le semifinaliAd aprire l’edizione 2026 del Torneo dei Rioni di calcio saranno i giovani della categoria juniores: si parte il prossimo 22 giugno, quando i Rossi di Santa Trinita sfideranno gli Azzurri di Santa ... lanazione.it A Larciano torna il torneo dei rioniSorteggio fatto per quanto riguarda il calendario del torneo dei rioni di calcio a Larciano. Le partite saranno giocate allo stadio Idilio Cei di Larciano, con inizio alle ore 21.15. Partecipano al ... lanazione.it