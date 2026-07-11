Durante la quarta tappa del Tour de France 2026, le mascherine sono state riutilizzate in alcune zone di servizio lungo il percorso. La decisione è stata presa dopo che alcuni partecipanti hanno segnalato problemi respiratori e affaticamento. Le autorità hanno confermato che le mascherine saranno obbligatorie in determinati momenti e aree di sosta, mentre il resto del percorso prosegue senza restrizioni aggiuntive. Nessun incidente grave è stato riportato fino a questo momento.

L’edizione duemilaventisei del Tour de France sta entrando progressivamente nel suo vivo, portando con sé non soltanto il consueto carico di emozioni, scatti memorabili e sfide sulle vette leggendarie, ma anche una massiccia dose di tensione nervosa, fatica accumulata e stress psicofisico. In un contesto agonistico così esasperato, dove il minimo dettaglio può decidere il lavoro di un anno intero, la gestione delle energie e la difesa della salute biologica degli atleti assumono una rilevanza strategica fondamentale. Proprio per questa ragione, nel corso delle ultime tappe della Grande Boucle, si è assistito a un fenomeno visivo che ha... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Tornano le mascherine”. Tour de France, proprio poco fa: cosa sta succedendo

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