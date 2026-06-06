FC 26 rimosse le Evoluzioni dal Token Store | cosa sta succedendo e quando tornano

Notizia in breve

Dopo il lancio del Festival of Football in Football Ultimate Team, le evoluzioni sono state rimosse dal Token Store. La decisione è stata presa poco dopo l'inizio dell'evento, senza indicazioni precise su quando torneranno disponibili. La rimozione ha coinvolto le carte evoluzione, che sono state temporaneamente eliminate dal negozio di token. Non sono stati forniti dettagli ufficiali su quanto durerà questa sospensione o le ragioni specifiche dietro questa scelta.