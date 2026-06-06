FC 26 rimosse le Evoluzioni dal Token Store | cosa sta succedendo e quando tornano
Dopo il lancio del Festival of Football in Football Ultimate Team, le evoluzioni sono state rimosse dal Token Store. La decisione è stata presa poco dopo l'inizio dell'evento, senza indicazioni precise su quando torneranno disponibili. La rimozione ha coinvolto le carte evoluzione, che sono state temporaneamente eliminate dal negozio di token. Non sono stati forniti dettagli ufficiali su quanto durerà questa sospensione o le ragioni specifiche dietro questa scelta.
Piccolo giallo nelle ore successive al lancio del Festival of Football in Football Ultimate Team™. Moltissimi utenti, entrando nel negozio per spendere i propri gettoni speciali, hanno notato con stupore l’improvvisa sparizione di due dei premi più attesi in assoluto: i consumabili per avviare le nuove Evoluzioni. Nessuna scadenza anticipata o bug del timer: si è trattato di un problema tecnico improvviso che ha costretto gli sviluppatori a correre ai ripari a pochi minuti dal rilascio. Attraverso l’account ufficiale EA SPORTS FC Direct Communication, il team di sviluppo ha rilasciato una breve nota per fare chiarezza e tranquillizzare la community che non trovava più gli oggetti nel negozio: “Abbiamo temporaneamente rimosso i seguenti Consumabili Evoluzione dall’Event Token Store mentre indaghiamo su un problema. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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