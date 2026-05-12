Fossà in festa | musica dal vivo stand gastronomico e serate danzanti dal 15 al 31 maggio

Dal 15 al 31 maggio, Fossà di San Donà di Piave si prepara a ospitare i festeggiamenti della Parrocchia San Giovanni Bosco, con un programma ricco di musica dal vivo, stand enogastronomici e serate dedicate alla danza. Durante questo periodo, gli abitanti e i visitatori potranno partecipare a eventi che coinvolgono diverse attività, creando un clima di convivialità tra le strade del paese.

Musica dal vivo, stand enogastronomico e serate danzanti animeranno Fossà di San Donà di Piace dal 15 al 31 maggio in occasione dei tradizionali festeggiamenti della Parrocchia San Giovanni Bosco.Per oltre due settimane la frazione sandonatese ospiterà appuntamenti musicali, orchestre dal vivo e.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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