Too Faced riporta in vita la Peach Collection e il beauty anni 2016 è ufficialmente tornato ma in versione 2026

Da metropolitanmagazine.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Peach Collection di Too Faced è stata rilanciata, portando di nuovo in scena il look e i prodotti ispirati al beauty del 2016, rivisitati in chiave moderna per il 2026. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati di cosmetici, che hanno potuto riscoprire i classici della linea in una versione aggiornata. Nel frattempo, sui social si continua a vedere il ritorno di tendenze come jeans a vita bassa, charm e stampe leopardate, che erano popolari alcuni anni fa.

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Se c’è una cosa che internet ama fare, è riportare in vita tutto quello che pensavamo fosse rimasto nel passato. Prima sono tornati i jeans a vita bassa, poi i charm, poi il leopardato. Adesso tocca al beauty. Too Faced ha appena annunciato il ritorno della sua iconica Peach Collection, una delle linee make-up più amate degli anni 2010, diventata virale molto prima che TikTok decidesse cosa fosse di tendenza. E no, non si tratta di un semplice revival nostalgico: il brand ha preso tutto quello che aveva reso quella collezione un cult e lo ha aggiornato per le esigenze del make-up del 2026. Il risultato? Un mix perfetto tra nostalgia e formule di nuova generazione che farà impazzire chiunque abbia vissuto l’epoca d’oro di YouTube Beauty . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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