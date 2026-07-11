La Peach Collection di Too Faced è stata rilanciata, portando di nuovo in scena il look e i prodotti ispirati al beauty del 2016, rivisitati in chiave moderna per il 2026. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati di cosmetici, che hanno potuto riscoprire i classici della linea in una versione aggiornata. Nel frattempo, sui social si continua a vedere il ritorno di tendenze come jeans a vita bassa, charm e stampe leopardate, che erano popolari alcuni anni fa.

Se c’è una cosa che internet ama fare, è riportare in vita tutto quello che pensavamo fosse rimasto nel passato. Prima sono tornati i jeans a vita bassa, poi i charm, poi il leopardato. Adesso tocca al beauty. Too Faced ha appena annunciato il ritorno della sua iconica Peach Collection, una delle linee make-up più amate degli anni 2010, diventata virale molto prima che TikTok decidesse cosa fosse di tendenza. E no, non si tratta di un semplice revival nostalgico: il brand ha preso tutto quello che aveva reso quella collezione un cult e lo ha aggiornato per le esigenze del make-up del 2026. Il risultato? Un mix perfetto tra nostalgia e formule di nuova generazione che farà impazzire chiunque abbia vissuto l’epoca d’oro di YouTube Beauty . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Too Faced riporta in vita la Peach Collection e il beauty anni 2016 è ufficialmente tornato (ma in versione 2026)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il ciuffo laterale anni 2000 è ufficialmente tornato (e sì, sta bene praticamente a tutte)Il ciuffo laterale degli anni 2000 è tornato in auge e si vede molto sui social, in particolare su TikTok.

Il Festival non è ancora iniziato ufficialmente, ma la diva (in versione giurata) ha già fatto colpo sulla CroisetteIl Festival di Cannes 2026 non è ancora ufficialmente iniziato, ma già si parla di una presenza che ha attirato l'attenzione.