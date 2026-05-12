Il Festival di Cannes 2026 non è ancora ufficialmente iniziato, ma già si parla di una presenza che ha attirato l'attenzione. La diva, in versione giurata, ha fatto il suo ingresso sulla Croisette e ha subito catturato gli sguardi con il suo look. Nonostante l'evento non abbia ancora preso il via, il suo arrivo ha suscitato interesse tra addetti ai lavori e appassionati.

C annes 2026 è appena iniziata e Demi Moore ha già dettato la prima regola di stile della Croisette. In veste di giurata per questa 79ª edizione del festival, l’attrice non ha aspettato il tappeto rosso serale per farsi notare: per il primo photocall pomeridiano ha scelto un look che gioca con l’estetica della Riviera, firmato dallo stilista francese Simon Porte Jacquemus. Un ritorno in grande stile che conferma l’ottimo lavoro fatto negli ultimi anni insieme al suo stylist Brad Goreski. Demi Moore: film, età, Ghost e amori. guarda le foto Demi Moore, illusione a pois: Cannes 2026 al via. L’abito Jacquemus è una costruzione scultorea che pesca direttamente dagli archivi estetici degli anni Ottanta.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il Festival non è ancora iniziato ufficialmente, ma la diva (in versione giurata) ha già fatto colpo sulla Croisette

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