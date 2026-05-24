Il ciuffo laterale degli anni 2000 è tornato in auge e si vede molto sui social, in particolare su TikTok. Questo stile, caratterizzato da un ciuffo laterale molto pronunciato, è tornato a essere popolare tra i giovani. Le immagini e i video condivisi mostrano molte persone che adottano questa acconciatura, considerata adatta a diverse tipologie di capelli e volti. La tendenza si è diffusa rapidamente nelle piattaforme online, rinnovando un look che era molto in voga all’inizio del nuovo millennio.

Se avete aperto TikTok ultimamente, probabilmente l’avete già notato, il ciuffo laterale, quello super iconic da teen drama anni 2000 (Effy Stonem style) sta vivendo il suo comeback più forte di sempre. E no, non parliamo del side bang ultra laccato versione 2007 MySpace. La Gen Z lo sta riportando in una versione più soft, airy e effortless: meno scene queen, più cool girl che vive tra Pinterest, matcha latte e runway references. Dalle sfilate SS26 ai beauty creator su TikTok, il side fringe è tornato ovunque. E honestly? Era solo questione di tempo. Side Bang Summer: il ritorno del ciuffo laterale che sta conquistando TikTok e le runway SS26. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il ciuffo laterale anni 2000 è ufficialmente tornato (e sì, sta bene praticamente a tutte)

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