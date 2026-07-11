Erminio Frasca ha vinto la gara di trap maschile valida per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo a Lonato Del Garda, stabilendo un record del mondo. La competizione si è svolta questa settimana presso il poligono locale, con Frasca che ha dominato la prova. La sua performance ha superato ogni aspettativa, portandolo alla vittoria e al nuovo record mondiale.

Gioco, partita, incontro. Anzi: gioco, partita, incontro e record. Uno straordinario Erminio Frasca ha letteralmente dominato la gara del trap maschile valida per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, competizione in scena questa settimana presso il poligono di Lonato Del Garda. Prestazione leggendaria per il nostro portacolori, capace di non sbagliare neanche un piattello in tutto il corso della finale a otto. Con ritmo, con freddezza e con precisione il tiratore ha dimostrato sangue freddo e grande ritmo, sparando in sicurezza un 30 su 30 che è valso il primato mondiale. A due lunghezze di distanza si è invece accomodato lo spagnolo Andres Garcia, il quale si è dovuto accontentare di 2830 mancando due piattelli, precisamente il quattordicesimo ed il venticinquesimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a volo, capolavoro di Erminio Frasca a Lonato! Vince il trap con il record del mondo!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tiro a volo, Erminio Frasca approda in finale nel trap a Lonato!Erminio Frasca si è qualificato per la finale del trap maschile in Coppa del Mondo a Lonato del Garda.

Tiro a volo, meraviglia Sara Bongini! Vince lo skeet di Lonato e firma il record del mondoSara Bongini ha vinto la gara di skeet a Lonato del Garda, stabilendo il record del mondo.

Tiro a volo: capolavoro di Erminio Frasca a Lonato! L’azzurro trionfa nel trap con il nuovo record del mondo!Gioco, partita, incontro. Anzi: gioco, partita, incontro e record. Uno straordinario Erminio Frasca ha letteralmente dominato la gara del trap maschile ... oasport.it

Tiro a volo, Erminio Frasca approda in finale nel trap a Lonato!L'Italia può gioire anche al termine delle qualificazioni del trap individuale maschile della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso di ... oasport.it