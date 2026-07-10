Regna l’equilibrio dopo i primi 75 piattelli di qualificazione del trap maschile, segmento andato in scena quest’oggi presso il poligono di Lonato Del Garda, teatro della Coppa Del Mondo 2026 di tiro a volo. A seguito delle prime tre tranche infatti ci sono ben diciassette tiratori raccolti in un fazzoletto, con un solo concorrente in grado di compiere il percorso netto. Stiamo parlando dello spagnolo Andreas Garcia, il quale ha chiuso il day-1 con un sontuoso 7575 con cui ha dimostrato freddezza, lucidità ed enorme capacità continuativa. Dietro di lui un gruppo fomato dal gruppo Yavuz Ilnam, dai cechi David Kostelecky e Jiri Liptak e dal francese Clement Bourgue, tutti fermatisi a quota 7475. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a volo: Frasca in lotta dopo il primo giorno di qualifiche del trap in Coppa del Mondo. Resca deve rincorrere

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