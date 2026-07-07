Tre tiratori italiani hanno raggiunto la finale dello skeet maschile alla Coppa del Mondo di tiro a volo a Lonato del Garda. La competizione si svolge nelle fasi finali e vede i tre atleti italiani tra i migliori in gara. La finale si terrà nelle prossime ore. La manifestazione è in corso e vede partecipanti da diversi paesi. La gara si svolge in un contesto internazionale di alto livello.

L’Italia si presenterà con l’artiglieria pesante in occasione della finale dello skeet maschile valida per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in fase di svolgimento a Lonato Del Garda. Nell’ultimo atto saranno della partita infatti tre rappresentanti della compagine tricolore, tutti intenzionati ovviamente a ben figurare davanti al proprio pubblico. Il più preciso tra gli azzurri è stato Gabriele Rossetti che, dopo aver sparato 2525 nell’ultima serie, ha chiuso la qualificazione con il totale di 124125, punteggio condiviso con lo statunitense Christian Elliot, con l’altro temibilissimo tiratore a stelle e strisce Vincent Hancock, con il sudcoreano Kim Minsu e con l’altro italiano Valerio Palmucci. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a volo: tre azzurri centrano la finale dello skeet alla Coppa del Mondo di Lonato

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