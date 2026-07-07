Sara Bongini ha vinto la gara di skeet a Lonato del Garda, stabilendo il record del mondo. La competizione fa parte della tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso nel poligono locale. La campionessa italiana ha ottenuto il miglior punteggio, portando a casa il titolo e migliorando il record precedente. La manifestazione si svolge in un contesto internazionale, con partecipanti di vari Paesi.

Un capolavoro firmato da Sara Bongini. Svetta alto il tricolore sulla pedana di Lonato Del Garda, poligono che sta ospitando in questi giorni la tappa valida per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. L’azzurra ha infatti vinto agli spareggi la gara dello skeet femminile, regolando la svedese V ictoria Laon dopo un vìs-a-vìs palpitante, in cui entrambe le concorrenti hanno sfiorato la perfezione, segnando il nuovo record mondiale. Bongini non ha letteralmente sbagliato nulla per buona parte dell’ultimo atto, mancando solo un colpo in occasione della tredicesima serie, apertasi con un tiro a vuoto. Speculare il percorso della nordica che, invece, non ha rotto il secondo piattello della quarta tranche, rimanendo però lucidissima fino all’errore dell’avversaria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a volo, meraviglia Sara Bongini! Vince lo skeet di Lonato e firma il record del mondo

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