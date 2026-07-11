Le autorità cinesi hanno evacuato più di 1,7 milioni di persone lungo le coste orientali dello Zhejiang in vista dell’arrivo del tifone Bavi. La perturbazione ha già causato mareggiate molto violente, portando venti intensi e pioggia sulle isole meridionali del Giappone e a Taiwan. Le autorità hanno messo in atto misure di sicurezza e avvertimenti per le zone a rischio, mentre il tifone si avvicina alle coste cinesi.

Le autorità cinesi hanno evacuato oltre 1,7 milioni di persone mentre la Cina orientale si prepara all’arrivo del tifone Bavi. La perturbazione ha già portato forti venti e pioggia sulle isole meridionali del Giappone e a Taiwan. Almeno 17 persone hanno perso la vita nelle Filippine meridionali, principalmente a causa di frane aggravate dal passaggio di Bavi. Con venti massimi sostenuti di 144 kmh in prossimità del suo centro, sabato Bavi sta transitando a nord di Taiwan, secondo quanto riferito dall’Amministrazione Meteorologica Centrale di Taiwan. Si prevede che si sposti verso lo Zhejiang, nella Cina orientale, e, secondo il Centro Meteorologico Nazionale cinese, tocchi terra prima di mezzanotte o nelle prime ore di domenica, per poi addentrarsi nell’entroterra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Tifone Bavi verso la Cina: violentissime mareggiate sulle coste orientali dello Zhejiang

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