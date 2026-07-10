Venerdì, sulla costa settentrionale di Taiwan si sono verificati forti onde a causa delle mareggiate provocate dal passaggio delle fasce periferiche del tifone Bavi, che si sta dirigendo verso la costa orientale della Cina. Le mareggiate hanno coinvolto le aree costiere, con onde che si sono infrante sulla battigia. Non sono stati segnalati danni o feriti. La presenza del tifone ha portato condizioni meteorologiche avverse nella regione.

Venerdì, forti onde si sono infrante sulla costa settentrionale di Taiwan mentre le fasce periferiche del tifone Bavi lambivano l’isola, dirigendosi verso la costa orientale della Cina. Il tifone Bavi, caratterizzato da venti sostenuti che raggiungono i 162 chilometri orari, avrebbe dovuto transitare a nord di Taiwan, portando forti piogge sull’isola – che conta 23 milioni di abitanti – tra la notte di venerdì e la giornata di sabato. Venerdì scuole e uffici pubblici sono rimasti chiusi a Taipei, la capitale, mentre i pescherecci sono stati ormeggiati vicini tra loro nei porti del nord di Taiwan. Molti voli diretti in Giappone, a Hong Kong e verso altre destinazioni sono stati cancellati fino a sabato, sebbene alcuni collegamenti rimanessero programmati, secondo quanto riferito dalla Central News Agency di Taiwan. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Taiwan, le violente mareggiate in vista dell'arrivo del tifone Bavi

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