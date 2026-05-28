Drammatico incidente in moto | perde una gamba dopo lo schianto contro un palo

Da ferraratoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un motociclista è rimasto gravemente ferito mercoledì sera a Lagosanto dopo aver perso il controllo della moto e aver impattato contro un palo. Nell’incidente, ha subito l’amputazione di una gamba. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente. La moto è stata sequestrata per gli accertamenti.

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Grave incidente stradale nella serata di mercoledì 27 a Lagosanto, dove un motociclista residente in zona è rimasto ferito dopo aver perso il controllo della propria moto. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLo schianto è avvenuto intorno alle 19 all’incrocio tra via Provinciale Boschetto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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