Drammatico incidente in moto | perde una gamba dopo lo schianto contro un palo

Notizia in breve

Un motociclista è rimasto gravemente ferito mercoledì sera a Lagosanto dopo aver perso il controllo della moto e aver impattato contro un palo. Nell’incidente, ha subito l’amputazione di una gamba. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente. La moto è stata sequestrata per gli accertamenti.