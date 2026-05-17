Samuele Nava morto a 28 anni nell’incidente in moto sull’ex Statale 36 | la sbandata e lo schianto contro il guardrail

Da ilgiorno.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 28 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sull’ex Statale 36, a Valmadrera. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era a bordo di una moto che, dopo aver sbandato, si è schiantata contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente non c’è stato niente da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi delle forze dell’ordine.

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Valmadrera (Lecco) – La moto lanciata a tutta velocità, la sbandata, lo schianto contro il guardrail. Samuele è morto sul colpo. L'incidente, purtroppo fatale, è avvenuto nella notte tra sabato e domenica poco prima dell'una a Valmadrera, sulla ex Statale 36. Samuele Nava, 28 anni, di Eupilio (Como), in base ai primi accertamenti avrebbe compiuto tutto da solo. La sua moto, uno scooterone completamente distrutto, è stata trovata a 400 metri di distanza  da dove è stato individuato il suo corpo. L'allarme è scattato alle 0.48. Samuele avrebbe perso il controllo della sua moto, sarebbe scivolato sull'asfalto e si sarebbe schiantato contro le protezione in metallo ai lati di via Como, una strada a scorrimento veloce a doppia corsia per carreggiata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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