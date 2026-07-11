The World’s 50 Best Restaurants sbarca a Lima
Il premio internazionale “The World’s 50 Best Restaurants” arriverà a Lima nel 2026, segnando la prima volta in Sud America. La manifestazione si svolgerà nella capitale per premiare i ristoranti più riconosciuti al mondo. La cerimonia si terrà in una location ancora da definire. L’evento coinvolgerà chef, esperti e rappresentanti del settore gastronomico internazionale. La lista dei ristoranti sarà pubblicata prima dell’evento.
Per la prima volta The World’s 50 Best Restaurants, a più importante manifestazione gastronomica globale, sbarca in Sud America. L’edizione 2026 della più influente classifica internazionale dedicata alla ristorazione si svolgerà infatti a Lima, in Perù, il 4 novembre, con l’organizzazione di PromPerú, l’agenzia del ministero del Commercio Estero e del Turismo peruviano. La scelta della capitale arriva pochi mesi dopo il successo del ristorante Maido, proclamato miglior ristorante del mondo nell’edizione 2025 dei 50 Best ospitata lo scorso giugno a Torino. Per il Perù è un ulteriore riconoscimento del ruolo conquistato negli ultimi anni nel panorama gastronomico internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
The Hardest Reservation in Las Vegas Right Now
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