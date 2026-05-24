Cene a 50 metri d’altezza davanti al traguardo del circuito | la novità del Gt World Challenge di Misano

Notizia in breve

Dal 17 al 19 luglio, il Gt World Challenge al Misano World Circuit ospiterà Dinner in the Sky, un'iniziativa che consente di cenare, pranzare o bere in tavole sospese a 50 metri di altezza. L'evento offre pasti con vista sul tracciato durante le gare, combinando sport e esperienze gastronomiche aerea. La proposta è parte del programma del campionato, che si svolge nel weekend, e rappresenta una novità nel contesto delle attività collaterali dell’evento.