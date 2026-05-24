Cene a 50 metri d’altezza davanti al traguardo del circuito | la novità del Gt World Challenge di Misano
Dal 17 al 19 luglio, il Gt World Challenge al Misano World Circuit ospiterà Dinner in the Sky, un'iniziativa che consente di cenare, pranzare o bere in tavole sospese a 50 metri di altezza. L'evento offre pasti con vista sul tracciato durante le gare, combinando sport e esperienze gastronomiche aerea. La proposta è parte del programma del campionato, che si svolge nel weekend, e rappresenta una novità nel contesto delle attività collaterali dell’evento.
Dal 17 al 19 luglio, durante il Gt World Challenge powered by Aws, arriva al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” anche Dinner in the Sky, la formula internazionale che permetterà di vivere colazioni, pranzi, aperitivi e cene sospesi nel vuoto, con vista privilegiata sul tracciato e in uno dei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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Dalle colazioni all’alba fino alle cene al tramonto: esperienze da sogno a 50 metri d’altezza sul lagoDopo il successo delle precedenti edizioni, Dinner in the Sky torna nel 2026 a Dervio, in provincia di Lecco.
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