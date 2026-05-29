SMYTH DI CHICAGO AL NO1 POSTO NELLA CLASSIFICA NORTH AMERICA’S 50 BEST RESTAURANTS 2026

Il ristorante Smyth di Chicago si è piazzato al primo posto nella classifica North America’s 50 Best Restaurants 2026. L’evento si è svolto questa sera a New Orleans, con la partecipazione di figure di spicco del settore culinario. La classifica completa comprende 50 ristoranti e può essere consultata online.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Per l’elenco completo da 1-50, cliccare qui. NEW ORLEANS, 29 maggio 2026 PRNewswire — Le principali personalità del mondo culinario si sono riunite questa sera a New Orleans per l’evento North America’s 50 Best Restaurants 2026, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna, in cui Smyth è stato nominato The Best Restaurant in North America. La cerimonia tenutasi presso lo Sheraton New Orleans Hotel ha celebrato la seconda edizione della classifica, oltre ai vincitori di diversi premi speciali. La classifica comprende 20 città, tra cui 14 ristoranti canadesi e 36 statunitensi, con 18 nuovi ingressi che si sono aggiunti quest’anno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - SMYTH DI CHICAGO AL NO.1 POSTO NELLA CLASSIFICA NORTH AMERICA’S 50 BEST RESTAURANTS 2026

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