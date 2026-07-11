The Tick | ringraziamo Netflix per averci ridato indietro una serie cult

Netflix ha riproposto la serie del 2001 con Patrick Warburton, nota come un cult tra gli appassionati. La serie, considerata incompresa e sfortunata al momento della prima diffusione, torna disponibile in un’epoca caratterizzata dalla nostalgia per gli anni 2000. La piattaforma ha deciso di ridare visibilità a questo show, che aveva incontrato difficoltà di ricezione all’epoca.

Riavvolgiamo il nastro della memoria e torniamo al 2001, quando arrivava l'incompresa e sfortunata serie con Patrick Warburton. E ora in piena epoca della nostalgia y2k, ci viene in soccorso Netflix che ripropone quel mitico e disgraziato show. Che anno splendidi, i Duemila. La moda, la musica, il cinema, la televisione. Un periodo ispirato e perspicace, nonostante l'ombra dell'11 Settembre. Un'epoca che, vista la ciclicità della moda, sta tornando in auge, suggerendo - di nuovo - certe inflessioni che hanno segnato l'immaginario pop dei Millennials. Non tutto ciò che veniva sfornato, però, era effettivamente apprezzato. Tante erano le serie nate con il destino segnato, figlie di intuizioni geniali ma rilasciate nel momento (o nel posto) sbagliato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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