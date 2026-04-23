? Cosa sapere Asa Butterfield interpreta il leader Adam nella nuova serie Netflix Unchosen ambientata nel Regno Unito.. La trama segue la ricerca di Rosie per la figlia Grace nella setta Confraternita del Divino.. Asa Butterfield abbandona i panni dell’adolescente per interpretare Adam, il futuro leader di una setta britannica, in Unchosen, la nuova produzione Netflix che ha già scalato le classifiche della Top 10. Mettiamoci comodi, perché qui la faccenda si fa seria ma anche incredibilmente magnetica. Immaginate un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, una comunità isolata proprio ai margini di un centro abitato nel Regno Unito, chiamata Confraternita del Divino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asa Butterfield e il mistero di una setta: il nuovo cult Netflix

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