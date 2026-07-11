Su Focus viene trasmessa una docu-fiction sulla storia di Ulisse e del Cavallo di Troia. La narrazione ripercorre gli eventi della guerra di Troia e le imprese dell’eroe greco, concentrandosi sui dettagli storici e archeologici. La produzione utilizza ricostruzioni e testimonianze per ricostruire i fatti, senza interpretazioni o commenti. La trasmissione si focalizza sui fatti storici, senza coinvolgimento di personaggi o opinioni.

L’attesa per The Odyssey, il nuovo film diretto da Christopher Nolan, riporta al centro dell’attenzione uno dei personaggi più affascinanti e complessi della mitologia occidentale: Ulisse, conosciuto anche con il nome greco di Odisseo. A pochi giorni dall’arrivo del kolossal nelle sale cinematografiche, Focus propone una serata speciale dedicata alla storia, ai miti e alle possibili verità archeologiche nascoste dietro l’“Odissea” e la guerra di Troia. L’appuntamento è fissato per lunedì 13 luglio 2026, quando sul canale tematico Mediaset saranno trasmessi in prima TV assoluta i docufilm “Ulisse: il primo Eroe”, alle ore 21.20, e “La mossa di Ulisse – La vera storia del Cavallo di Troia”, alle 22. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - The Odyssey, su Focus la vera storia di Ulisse e del Cavallo di Troia

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Perché le critiche a The Odyssey di Nolan vanno molto più in profondità di semplici opinioni superficiali di internet reddit