The Odyssey su Focus la vera storia di Ulisse e del Cavallo di Troia
Su Focus viene trasmessa una docu-fiction sulla storia di Ulisse e del Cavallo di Troia. La narrazione ripercorre gli eventi della guerra di Troia e le imprese dell’eroe greco, concentrandosi sui dettagli storici e archeologici. La produzione utilizza ricostruzioni e testimonianze per ricostruire i fatti, senza interpretazioni o commenti. La trasmissione si focalizza sui fatti storici, senza coinvolgimento di personaggi o opinioni.
L’attesa per The Odyssey, il nuovo film diretto da Christopher Nolan, riporta al centro dell’attenzione uno dei personaggi più affascinanti e complessi della mitologia occidentale: Ulisse, conosciuto anche con il nome greco di Odisseo. A pochi giorni dall’arrivo del kolossal nelle sale cinematografiche, Focus propone una serata speciale dedicata alla storia, ai miti e alle possibili verità archeologiche nascoste dietro l’“Odissea” e la guerra di Troia. L’appuntamento è fissato per lunedì 13 luglio 2026, quando sul canale tematico Mediaset saranno trasmessi in prima TV assoluta i docufilm “Ulisse: il primo Eroe”, alle ore 21.20, e “La mossa di Ulisse – La vera storia del Cavallo di Troia”, alle 22. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Neptune: The Most Violent Giant at the Edge of the Solar System
Notizie e thread social correlati
Accadde oggi: 24 aprile, il cavallo di legno che espugna TroiaIl 24 aprile segna un episodio legato alla Guerra di Troia, un conflitto tra gli Achei e la città di Troia, situata nell’attuale Turchia.
Leggi anche: Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico. Dalla distruzione di Troia all’ Eneide di Virgilio
Argomenti più discussi: La vera Itaca di Ulisse? Non era un’isola (e non era lì); Ulisse: il primo Eroe su Focus; Perchè azioni Cucinelli stanno salendo? Focus sulla Positive Catalyst Watch.
Perché le critiche a The Odyssey di Nolan vanno molto più in profondità di semplici opinioni superficiali di internet reddit
Credo che ci sia stata un po' di confusione sulla decisione di Universal Pictures di non organizzare eventi per influencer e content creator per la promozione di The Odyssey di Christopher Nolan. Non c'è alcuna guerra in atto, come ho letto da qualche parte. E facebook