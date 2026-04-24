Il 24 aprile segna un episodio legato alla Guerra di Troia, un conflitto tra gli Achei e la città di Troia, situata nell’attuale Turchia. La vicenda è nota per un episodio legato a un cavallo di legno, che giocò un ruolo chiave nella conquista di Troia. La guerra è stata narrata nei poemi epici e ha lasciato un segno nella letteratura e nella cultura antica.

Il 24 aprile 1184 a.C. i Greci, guidati da Ulisse, entrarono a Troia con una grande macchina da guerra, un finto cavallo di legno, conquistandola definitivamente dopo ben nove anni di conflitti bellici.Secondo la tradizione, la Guerra di Troia fu combattuta tra gli Achei (Greci) e la città di Troia, collocabile nell’odierna Turchia. È il conflitto bellico più noto del mondo occidentale perché narrato da Omero nelle sue due opere più importanti: l’Iliade, che racconta i fatti avvenuti durante l’ultimo anno di guerra, e l’Odissea, che narra la conquista della città e le avventure di Ulisse per tornare a casa, l’isola di Itaca. Nella narrazione classica, si dice che i Greci finsero di andar via lasciando un cavallo gigantesco sulla spiaggia con i più valorosi guerrieri greci all’interno di esso, tra i quali Ulisse e Agamennone.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 24 aprile, il cavallo di legno che espugna Troia

Notizie correlate

Leggi anche: Almanacco | Venerdì 24 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Leggi anche: “Altro che separazione delle carriere: la riforma Nordio è il cavallo di Troia per epurare i pubblici ministeri”: l’intervento del procuratore Bellelli

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Oroscopo di oggi 24 aprile 2026: le previsioni segno per segno; Almanacco | Giovedì 23 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Venerdì 24 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Maxi ponte di primavera: guida all'esodo del 25 aprile e 1° maggio.

Francesco Emilio Borrelli. Platon Davydov · Sadness. ACCADDE OGGI Il 23 aprile 2021, ad Avellino, Aldo Gioia veniva ucciso nel sonno, nella sua casa, con almeno 13 coltellate. Un delitto efferato, maturato in un contesto familiare e reso ancora più sconvolg - facebook.com facebook