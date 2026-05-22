Troia e Roma Miti leggende storie del Mediterraneo antico Dalla distruzione di Troia all’ Eneide di Virgilio

Al Colosseo la mostra Troia e Roma crea un percorso alle origini della nostra civiltà e ricostruisce il legame tra Ilio e la nascita della civiltà romana, attraverso oltre 300 reperti provenienti dall’Italia e dalla Turchia. La mostra avrà luogo dal 12 giugno al 18 ottobre 2026. Il Parco archeologico del Colosseo ospiterà la mostra: ” Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico “, promossa dal Ministero della Cultura nell’ambito dell’accordo bilaterale siglato tra Italia e Turchia nel 2025. L’esposizione, una delle più vaste mai dedicate a Troia, presenterà oltre trecento reperti provenienti da importanti musei italiani e turchi, molti dei quali esposti per la prima volta in Italia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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