Se un lavoratore decide, entro i 60 giorni dall'assunzione, di lasciare il Tfr in azienda oppure di destinarlo a un diverso fondo pensione, che fine fanno le quote già maturate in quei due mesi? È uno dei dubbi più frequenti sorti dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina sull'adesione automatica alla previdenza complementare. La risposta è semplice: gli arretrati non si "perdono", ma devono essere regolarizzati secondo le modalità e i termini indicati dall'Inps. Il chiarimento arriva con il nuovo messaggio dell'Istituto - il numero 2325 del 10-07-2026 - che fornisce le istruzioni operative per la gestione... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Tfr, come non "perdere" gli arretrati: cosa fare dopo la scelta tra azienda e fondo pensione

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