Tfr come non perdere gli arretrati | cosa fare dopo la scelta tra azienda e fondo pensione

Da ilmessaggero.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Se un lavoratore sceglie di lasciare il Tfr in azienda o di trasferirlo a un fondo pensione entro 60 giorni dall’assunzione, le quote accumulate in quei due mesi vengono considerate e devono essere gestite secondo le regole applicate. Questi fondi, maturati nel breve periodo, non vengono eliminati ma devono essere trasferiti o lasciati in azienda, a seconda della scelta fatta. La normativa chiarisce come trattare queste somme già acquisite.

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Se un lavoratore decide, entro i 60 giorni dall'assunzione, di lasciare il Tfr in azienda oppure di destinarlo a un diverso fondo pensione, che fine fanno le quote già maturate in quei due mesi? È uno dei dubbi più frequenti sorti dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina sull'adesione automatica alla previdenza complementare. La risposta è semplice: gli arretrati non si "perdono", ma devono essere regolarizzati secondo le modalità e i termini indicati dall'Inps. Il chiarimento arriva con il nuovo messaggio dell'Istituto - il numero 2325 del 10-07-2026 - che fornisce le istruzioni operative per la gestione... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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