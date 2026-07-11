Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata minacciata con un coltello, rapinata e costretta a subire uno stupro sulla spiaggia di Viserba durante il fine settimana della Notte Rosa. La denuncia è stata presentata ai carabinieri di Rimini, che stanno conducendo le indagini sull’accaduto. La donna, di origini marocchine, ha riferito di aver subito la violenza tra il 20 e il 21 giugno.

Una 23enne marocchina ha denunciato ai carabinieri di Rimini di essere stata minacciata, rapinata e costretta a subire una violenza sessuale nella notte tra il 20 e il 21 giugno, durante il fine settimana della Notte Rosa, sulla spiaggia di Viserba. Sulla vicenda sono in corso ora gli accertamenti da parte dei militari, che hanno acquisito le testimonianze della vittima e sono al lavoro per ricostruire con precisione i fatti. Le indagini proseguono nel massimo riserbo. Secondo quanto è stato riferito dalla giovane nella denuncia presentata all’Arma, quella sera stava camminando da sola, nella zona del lungomare di Viserba, quando avrebbe incontrato un ragazzo che conosceva solamente di vista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Terrore a Viserba. Ragazza denuncia: "Mi ha puntato il coltello e poi mi ha stuprata"

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