Durante la notte tra il 20 e il 21 giugno, una ragazza di 23 anni ha riferito di essere stata aggredita sulla spiaggia di Viserba, mentre si trovava in zona durante i festeggiamenti della Notte Rosa. Secondo la sua testimonianza, un uomo le avrebbe puntato un coltello, le avrebbe strappato il telefono e successivamente l'avrebbe violentata sul litorale. La ragazza ha poi presentato denuncia alle autorità.

«Mi ha strappato il telefono e dopo avermi puntato il coltello addosso mi ha violentato sulla spiaggia«. Con queste parole una 23enne ha denunciato di aver subito uno stupro a Viserba di Rimini nella notte tra il 20 e il 21 giugno mentre la Riviera romagnola era in festa per il lungo weekend della Notte Rosa. La 23enne, originaria del Marocco e che vive da tempo a Rimini, ha raccontato di essere stata avvicinata con una scusa da un suo conoscente, nella tarda serata del 20 giugno. Poco dopo il giovane le avrebbe strappato il cellulare di mano puntandole contro un coltello. Minacciata, la ragazza ha anche raccontato di essere stata costretta seguirlo in spiaggia. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Rimini.

© Corrieredibologna.corriere.it - Rimini, ragazza di 23 anni violentata durante la Notte Rosa: «Mi ha puntato il coltello addosso e trascinato in spiaggia»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Firenze, racconto choc di una ragazza: “Mi ha violentata in casa”, indagini sulla notte da incuboUna ragazza straniera ha riferito di essere stata violentata nella sua abitazione.

“Rapinata e violentata alla Notte Rosa di Rimini”. La denuncia di una 23enneUna donna di 23 anni ha denunciato di essere stata minacciata, rapinata e violentata sulla spiaggia di Viserba tra il 20 e il 21 giugno, durante la...

Rimini, ragazza di 23 anni violentata durante la Notte Rosa: Mi ha puntato il coltello addosso e trascinato in spiaggiaLa ragazza ha denunciato di aver subito uno stupro a Viserba di Rimini nella notte tra il 20 e il 21 giugno. Al mattino si è presentata in pronto soccorso e poi dai carabinieri ... corrieredibologna.corriere.it

Rapinata e violentata alla Notte Rosa di Rimini. La denuncia di una 23enneLa violenza nella spiaggia di Viserba tra il 20 e il 21 giugno, la giovane si è presentata al pronto soccorso dopo alcune ore ... msn.com