Terme di Saturnia il benessere guarda al futuro e ridisegna l’esperienza wellness

Da panorama.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le Terme di Saturnia si preparano a una nuova fase, con un piano strategico che mira a rinnovare l’esperienza wellness. La struttura, nota tra le più celebri in Italia, si concentra su un miglioramento delle offerte di benessere, salute e ospitalità. L’obiettivo è creare un modello più evoluto di destinazione termale, puntando a un pubblico internazionale. La rinnovata impostazione si traduce in investimenti e innovazioni che ridefiniscono la proposta turistica e termale della località.

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C’è una nuova stagione per Terme di Saturnia Natural Destination. Non una semplice fase di crescita, ma un passaggio strategico che punta a trasformare una delle destinazioni termali più iconiche d’Italia in un modello sempre più evoluto di benessere, salute e ospitalità internazionale. Dopo aver archiviato il 2025 con i migliori risultati della sua storia recente, il resort della Maremma toscana guarda infatti ai prossimi anni con un piano di investimenti da 15 milioni di euro tra il 2026 e il 2027, pensato per ridisegnare l’esperienza degli ospiti e rafforzare il posizionamento nel segmento della longevity. I numeri raccontano già molto. Il 2025 si è chiuso con un fatturato complessivo di 28,2 milioni di euro, in crescita di circa il 10% rispetto all’anno precedente, pari a oltre 2,7 milioni di euro in più. 🔗 Leggi su Panorama.it

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