L’estate delle Terme di Saturnia Musica meditazione e degustazioni Tutti i modi per trovare il relax
Le Terme di Saturnia hanno avviato la stagione estiva con un programma che include musica dal vivo, sessioni di meditazione e degustazioni di prodotti locali. Gli eventi si svolgono nel corso delle giornate, offrendo ai visitatori diverse modalità di relax e intrattenimento. Le attività sono organizzate all’interno delle aree termali e delle strutture adiacenti, con attenzione a coinvolgere i partecipanti in esperienze sensoriali e di benessere. La stagione estiva prosegue con un calendario di iniziative pensate per chi cerca un soggiorno all’insegna del relax.
L’estate alle Terme di Saturnia prende il via all’insegna del benessere esperienziale. Per tutto il mese di giugno il Parco Termale propone un calendario di appuntamenti che affianca alle tradizionali attività legate alle proprietà delle acque termali una serie di iniziative dedicate alla musica, alla meditazione, alle pratiche olistiche e alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Nel complesso termale la stagione estiva si apre con una programmazione pensata per chi desidera abbinare relax e attività rigenerative, sfruttando le caratteristiche della sorgente di Saturnia, che sgorga naturalmente a una temperatura costante di 37,5 gradi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La beauté des thermes de Saturnia en Toscane
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