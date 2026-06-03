L’estate delle Terme di Saturnia Musica meditazione e degustazioni Tutti i modi per trovare il relax

Notizia in breve

Le Terme di Saturnia hanno avviato la stagione estiva con un programma che include musica dal vivo, sessioni di meditazione e degustazioni di prodotti locali. Gli eventi si svolgono nel corso delle giornate, offrendo ai visitatori diverse modalità di relax e intrattenimento. Le attività sono organizzate all’interno delle aree termali e delle strutture adiacenti, con attenzione a coinvolgere i partecipanti in esperienze sensoriali e di benessere. La stagione estiva prosegue con un calendario di iniziative pensate per chi cerca un soggiorno all’insegna del relax.