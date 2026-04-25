Monticello The Entertainment SPA celebra 20 anni | il benessere diventa esperienza e guarda già al futuro

Monticello The Entertainment SPA ha festeggiato 20 anni di attività, offrendo un servizio che combina benessere e intrattenimento. La struttura si distingue per aver trasformato il tradizionale concetto di spa, integrando esperienze di relax con momenti di svago. La celebrazione dei due decenni di attività è accompagnata dall’annuncio di progetti futuri, senza dettagli specifici sui piani o investimenti in programma.

Spesso il concetto di spa resta ancorato a una dimensione puramente contemplativa. C’è tuttavia un luogo che negli ultimi vent’anni ha lavorato in silenzio per cambiare le regole del gioco, trasformando il relax in qualcosa di più stratificato, più immersivo, più contemporaneo: Monticello The Entertainment SPA celebra oggi il suo ventesimo anniversario, e lo fa con numeri che raccontano molto più di una semplice crescita. Vent’anni di evoluzione: dal relax all’esperienza. Immersa nel verde della Brianza, a pochi chilometri da Milano, Monticello non è più – e forse non è mai stata davvero – solo una spa. È piuttosto un sistema, un ecosistema costruito attorno a un’idea precisa: il benessere come esperienza totale, dove acqua, suono, ritualità e architettura dialogano in modo continuo.🔗 Leggi su Panorama.it

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