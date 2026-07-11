Terapia d’urto alla Fiorentina | Grosso 85 ‘kili’ in tre acquisti… e Álex Jiménez ‘si scalda’

La Fiorentina ha effettuato tre acquisti in un’operazione che ha complessivamente coinvolto circa 85 mila euro. La società ha deciso di intervenire con decisione per evitare il ripetersi delle difficoltà della scorsa stagione, durante la quale ha rischiato la retrocessione per buona parte del campionato. Nel frattempo, un giocatore in attesa di conferma si sta preparando, mentre la squadra lavora per rafforzare la rosa e migliorare le prestazioni complessive.

2026-07-11 20:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Dal Fiorentina Non vogliono che si ripeta quanto accaduto la scorsa stagione, quando erano immersi nella retrocessione per buona parte della stagione e c’era il serio rischio di andare in retrocessione. Serie B. Si sono quindi messi all’opera e, appena avviato il mercato, stanno applicando la terapia d’urto per cercare di invertire la situazione. Con la morte di Rocco Commisso Lo scorso gennaio, suo figlio Giusseppe si fece avanti per assumere la presidenza di a Fiorentina che, giorni dopo, ha ufficializzato l’arrivo del Fabio Paratici alla direzione sportiva del club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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