Ladro sbadato a Centocelle | tenta il furto in osteria ma scatta l' allarme

Notizia in breve

Un ladro ha tentato di svaligiare un’osteria nella zona di Centocelle, ma è stato sorpreso dal sistema di allarme mentre forzava la saracinesca. L’episodio si è verificato di notte, quando l’allarme è scattato, attirando l’attenzione. Il criminale, descritto come sbadato, ha lasciato la scena prima di essere fermato. Nessuno è rimasto ferito e il negozio ha subito danni minimi. Indagini sono in corso per identificare il responsabile.