Ladro sbadato a Centocelle | tenta il furto in osteria ma scatta l' allarme
Un ladro ha tentato di svaligiare un’osteria nella zona di Centocelle, ma è stato sorpreso dal sistema di allarme mentre forzava la saracinesca. L’episodio si è verificato di notte, quando l’allarme è scattato, attirando l’attenzione. Il criminale, descritto come sbadato, ha lasciato la scena prima di essere fermato. Nessuno è rimasto ferito e il negozio ha subito danni minimi. Indagini sono in corso per identificare il responsabile.
Un colpo gobbo studiato per rubare in un'osteria nella zona di Centocelle. Ad agire un ladro che si è rivelato sbadato, con l'allarme che è scattato mentre stava forzando la saracinesca. I fatti sono accaduti nella notte in via dei Gelsi.Secondo quanto appreso, intorno alle 3 è arrivata la. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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