La tensione tra Iran e Stati Uniti si mantiene alta, con lo Stretto di Hormuz al centro dell’attenzione internazionale. Gli Stati Uniti hanno dichiarato la disponibilità a rispondere a eventuali attacchi, mentre l’amministrazione americana ha escluso l’uso di armi nucleari, ma ha aumentato la pressione militare e diplomatica. La situazione resta delicata e monitorata da vicino da vari governi e organismi internazionali.

La crisi tra Iran e Stati Uniti resta appesa a un equilibrio fragile, mentre lo Stretto di Hormuz diventa il punto più caldo del pianeta. Washington alza il livello di allerta, prepara piani di attacco e rafforza la presenza militare, mentre da Teheran arrivano segnali di sfida sul traffico marittimo. Sullo sfondo, la tregua tra Israele e Libano resta instabile, con nuovi lanci di razzi e accuse reciproche. Donald Trump prova a tenere insieme deterrenza e negoziato: esclude l’uso dell’arma nucleare ma rivendica il controllo strategico del Golfo, concedendo tre settimane in più al cessate il fuoco. È una partita che si gioca sul filo, tra pressione militare e diplomazia, con il rischio costante di escalation.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra Iran, tensione su Hormuz: Usa pronti a colpire, Trump esclude nucleare ma alza la pressione

Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

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