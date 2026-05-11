Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia dopo aver battuto in due set l’avversario Popyrin. La partita si è disputata lunedì 11 maggio a Roma, con il tennista italiano che ha dominato il match senza perdere il servizio. La vittoria permette a Sinner di proseguire la corsa nel torneo, che si sta svolgendo sui campi della capitale italiana.

ROMA – Sinner show a Roma. Jannik conquista gli ottavi degli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro ha superato l’australiano Alexei Popyrin nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, battendolo in due set con il punteggio di 6-2, 6-0. Nel prossimo turno in programma domani, 12 maggio, Sinner affronterà il derby azzurro contro Andrea Pellegrino, che è riuscito ad arrivare agli ottavi dalle qualificazioni battendo Frances Tiafoe nell’ultimo turno. IL MATCH – Un match dominato fin dai primi scambi, con Sinner che nonostante qualche errore di troppo con il diritto nel primo parziale, ha poi alzato il livello e salutato l’avversario.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sinner vola agli ottavi degli Internazionali d’Italia: battuto Popyrin in due set

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