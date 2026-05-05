Tennistavolo Italia femminile agli ottavi ai Mondiali | Portogallo battuto 3-1

L’Italia femminile di tennistavolo si è qualificata agli ottavi dei Mondiali di Londra battendo il Portogallo con il punteggio di 3-1. La squadra ha recuperato uno svantaggio iniziale e ha ottenuto la vittoria, superando le aspettative. Ora affronterà una tra Francia e Svizzera nel turno successivo. La competizione continua nel tabellone iridato con le azzurre ancora in corsa.

L’Italia femminile di tennistavolo conquista l’accesso agli ottavi di finale dei Mondiali di Londra. Le azzurre guidate dal tecnico Giuseppe Del Rosso hanno superato nei sedicesimi il Portogallo con il punteggio di 3-1, centrando un successo contro pronostico. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Nel match d’apertura Gaia Monfardini (n. 81 del ranking mondiale) era partita forte contro Yu Fu (n.🔗 Leggi su Sportface.it

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