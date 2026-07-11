Temporali di calore | allerta arancione in Bergamasca primi rovesci sulle Orobie

Sabato 11 luglio, Regione Lombardia ha emesso un’allerta arancione per temporali in gran parte del territorio bergamasco, valida fino a mezzanotte. Sono previsti i primi rovesci sulle Orobie, con una criticità moderata.

Nella giornata di sabato 11 luglio, Regione Lombardia ha emesso un’allerta arancione per rischio temporali, corrispondente a una criticità moderata, valida per gran parte del territorio bergamasco fino a mezzanotte. Dopo una mattinata soleggiata e caratterizzata da afa, i primi rovesci hanno interessato le Orobie intorno alle 14,30. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi che, localmente, potranno risultare anche di forte intensità. Come si legge sul portale di Regione Lombardia, i temporali potrebbero essere accompagnati da grandine e da forti raffiche di vento. Regione Lombardia invita i cittadini a informarsi sui potenziali rischi presenti sul territorio, a conoscere l’organizzazione dei servizi di Protezione Civile e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti in caso di emergenza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Toscana, allerta temporali: rovesci pomeridiani sulle zone interneNel pomeriggio sono previsti temporali sulle zone interne della Toscana, con rovesci che interesseranno alcune province.

Neve di maggio sulle Orobie, grandine in Valle Imagna: l’ondata di maltempo sulla BergamascaGiovedì 14 maggio, poco dopo mezzogiorno, un temporale intenso ha colpito le Valli Imagna e Brembana nella Bergamasca.

Temi più discussi: Temporali violenti, grandine e calo temperature. Luglio inizia col maltempo: allerta meteo in Emilia-Romagna; Temporali di passaggio nel Piacentino, sabato 11 luglio allerta gialla su tutto il territorio; Dopo il caldo, allerta gialla in tutto il Veneto per temporali; Il caldo dà una tregua a Pescara: dopo 10 giorni arriva il 'bollino giallo', ma c'è il rischio di forti temporali.

Marche, tregua dall’ondata di calore: arrivano i temporali, è allerta gialla x.com

39°C IN ARRIVO! Ma occhio ai TEMPORALI – METEO Fino 9 Luglio reddit

Temporali di calore: allerta arancione in Bergamasca, primi rovesci sulle OrobieRegione Lombardia segnala una criticità moderata. Nelle prossime ore attesi nuovi fenomeni temporaleschi, con possibile grandine e forti raffiche di vento ... bergamonews.it

Allerta gialla oggi in 6 regioni per temporali e forti piogge. Ecco dove (e quanto dura)Se è vero che la terza ondata di calore si sta abbattendo sull'Italia portando afa e temperature estreme oltre i 40 gradi, il secondo ... msn.com