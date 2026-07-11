Temporali di calore | allerta arancione in Bergamasca primi rovesci sulle Orobie

Da bergamonews.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 11 luglio, Regione Lombardia ha emesso un’allerta arancione per temporali in gran parte del territorio bergamasco, valida fino a mezzanotte. Sono previsti i primi rovesci sulle Orobie, con una criticità moderata.

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Nella giornata di sabato 11 luglio, Regione Lombardia ha emesso un’allerta arancione per rischio temporali, corrispondente a una criticità moderata, valida per gran parte del territorio bergamasco fino a mezzanotte. Dopo una mattinata soleggiata e caratterizzata da afa, i primi rovesci hanno interessato le Orobie intorno alle 14,30. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi che, localmente, potranno risultare anche di forte intensità. Come si legge sul portale di Regione Lombardia, i temporali potrebbero essere accompagnati da grandine e da forti raffiche di vento. Regione Lombardia invita i cittadini a informarsi sui potenziali rischi presenti sul territorio, a conoscere l’organizzazione dei servizi di Protezione Civile e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti in caso di emergenza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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