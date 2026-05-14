Neve di maggio sulle Orobie grandine in Valle Imagna | l’ondata di maltempo sulla Bergamasca

Giovedì 14 maggio, poco dopo mezzogiorno, un temporale intenso ha colpito le Valli Imagna e Brembana nella Bergamasca. La perturbazione ha portato neve di maggio sulle Orobie e ha causato grandine nella Valle Imagna. Le condizioni meteo sono cambiate rapidamente, con il temporale che si è sviluppato in modo improvviso e ha interessato diverse zone della provincia. Nessuna informazione ufficiale riguardo a danni o interventi immediati è stata diffusa fino a questo momento.

Era previsto e non si è fatto attendere. Poco dopo mezzogiorno, giovedì 14 maggio un forte temporale si è abbattuto sulle Valli Imagna e Brembana. La grandine è caduta su alcuni piccoli borghi, come Corna Imagna, Blello e Brembilla. Strade e prati si sono tinti di bianco, come dopo una nevicata invernale. Neve che è invece tornata sulle Orobie: fiocchi sono scesi al Pora e a Valbondione, ma anche a Foppolo. In città forti raffiche di vento hanno ribaltato tavolini dei dehors e ombrelloni, mentre il maltempo ha colpito anche la Val Cavallina. In via Tasso Venerdì gli esperti prevedono il passaggio di una nuova perturbazione. Attesi rovesci di pioggia localmente intensi, mentre le temperature scenderanno bruscamente su valori quasi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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