Nel pomeriggio sono previsti temporali sulle zone interne della Toscana, con rovesci che interesseranno alcune province. Le condizioni meteo sono in peggioramento e si registreranno variazioni nelle temperature, che potrebbero diminuire nelle aree coinvolte. L’allerta temporali riguarda principalmente le zone interne, dove si attendono piovaschi e possibili rovesci improvvisi. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o altre conseguenze.

? Punti chiave Quali province saranno colpite dai rovesci nel pomeriggio?. Come cambieranno le temperature nelle zone interne della Toscana?. Quando inizierà il miglioramento meteo previsto per il fine settimana?. Dove si concentreranno i temporali tra sabato e domenica?.? In Breve Rovescio pomeridiano concentrato su Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Carrara, Massa, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.. Sabato 30 maggio previsti nuovi temporali pomeridiani con venti da direzione settentrionale.. Domenica 31 maggio cielo sereno con nubi cumuliformi limitate ai rilievi montuosi.. Monitoraggio satellitare e radar necessario per seguire le celle temporalesche nelle province interne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toscana, allerta temporali: rovesci pomeridiani sulle zone interne

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8 MAGGIO CON SOLE, NUVOLE E LOCALI TEMPORALI POI SOLE IL 9, MA DAL 10 PIOGGIA

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