Negli Stati Uniti, oltre il 40% degli adolescenti riferisce sentimenti persistenti di tristezza o disperazione. Anche in Italia, la situazione è simile. Questi dati evidenziano come il benessere mentale tra i giovani resti una questione rilevante, con molti che sperimentano stati emotivi difficili. La presenza, l’ascolto e il tempo dedicato possono svolgere un ruolo importante nel supporto psicologico, senza giudizio o interventi invasivi.

N egli Stati Uniti, più del 40% degli adolescenti dichiara di provare sentimenti persistenti di tristezza o disperazione. In Italia il quadro non è molto diverso. E la risposta, secondo la scienza, potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo. Kenneth Barish, psicologo clinico del Weill Cornell Medicine e autore del libro The Art and Science of Parenting and Grandparenting, ha dedicato quarant’anni di lavoro clinico a capire cosa rende i bambini emotivamente sani. La sua conclusione è sorprendentemente semplice: i bambini hanno bisogno dei nonni. Le app più utili per i nonni. guarda le foto Perché i nonni contano più che mai. « Non ci siamo evoluti per crescere i figli con così poco supporto da parte della famiglia allargata », spiega Barish. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tempo, ascolto e presenza senza giudizio possono diventare un potente fattore di protezione per la salute mentale

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