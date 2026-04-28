‘Pedalando sulle colline beneventane’ Vigorito | Eventi sportivi possono diventare potente strumento promozione’

Un evento dedicato al ciclismo si è svolto nelle colline beneventane, attirando numerosi appassionati e appassionate. Durante la manifestazione, un rappresentante ha dichiarato che eventi sportivi di questo tipo possono essere utilizzati come strumenti efficaci per promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico della regione. La giornata ha visto la partecipazione di diversi ciclisti e ha rappresentato un momento di incontro tra sport e valorizzazione territoriale.

Tempo di lettura: 2 minuti “Manifestazioni come questa dimostrano come lo sport possa diventare un potente strumento di promozione del patrimonio culturale e paesaggistico. È la direzione in cui stiamo lavorando: far conoscere il territorio attraverso esperienze autentiche”. Lo ha detto il presidente della DMO Situs, Oreste Vigorito, che è anche il presidente del Benevento Calcio neo promosso in serie B, presenziando alla Rocca dei Rettori alla presentazione della quarta edizione della cicloturistica “Pedalando sulle colline beneventane – Fountain Bike”, organizzata dall’ Archeoclub di Pietrelcina. L’evento si svolgerà il prossimo 10 maggio con partenza da Pietrelcina, terra natale di San Pio, e attraverserà i territori di Pago Veiano e Pesco Sannita in concomitanza con la Sagra del Carciofo di Pietrelcina.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Pedalando sulle colline beneventane’, Vigorito: “Eventi sportivi possono diventare potente strumento promozione’ Notizie correlate Pedalando sulle colline beneventane, torna la Fountain Bike: alla Rocca la presentazione della quarta edizioneTempo di lettura: 2 minutiSport, turismo lento e valorizzazione del territorio si incontrano nella quarta edizione di “Pedalando sulle colline... Leggi anche: "Così le Paralimpiadi dei record possono diventare strumento di inclusione", l'analisi del medico Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pedalando sulle colline BeneventaneFountain Bike si presenta alla Rocca; Sanità, Errico (FI): Al Pronto soccorso del San Pio condizioni inaccettabili. Informato il presidente Fico, Morgante intervenga subito o tragga le conseguenze; Pedalando sulle colline beneventane, torna la Fountain Bike: alla Rocca la presentazione della quarta edizione; Pedalando sulle colline beneventane torna la Fountain Bike | alla Rocca la presentazione della quarta edizione. Ciclismo, nel Sannio la terza edizione di Pedalando sulle colline beneventanePedali e due ruote per andare alla scoperta del patrimonio archeologico e naturalistico dei paesaggi lungo l'antico tracciato della via Appia. Benevento e la sua provincia si preparano alla terza ... rainews.it Benevento, al via Pedalando sulle colline beneventane: gran finale per l'Appia WeekAl via a Benevento, il 26 e 27 aprile, la terza edizione di Pedalando sulle colline beneventane, organizzata nell'ambito dell'Appia week, evento nazionale volto a promuovere e valorizzare la via ... ilmattino.it Trecastagni in Bici ASD. NEIKED · Glide. Ogni grande evento nasce molto prima del giorno della partenza. Oggi, pedalando verso Punta Faro, ho voluto verificare personalmente le condizioni delle strade dopo i danni lasciati dal ciclone Harry e controllare che - facebook.com facebook