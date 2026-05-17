Dopo l’incidente avvenuto a Modena, in cui un’auto è stata lanciata sulla folla, la criminologa Roberta Bruzzone ha commentato la situazione sottolineando che i problemi di salute mentale non devono diventare un’emergenza solo in seguito a fatti simili. Bruzzone ha evidenziato l’importanza di interventi preventivi e ha invitato a non ridurre il tema a un semplice caso di cronaca. La sua analisi si concentra sulla necessità di affrontare i disturbi psicologici prima che possano sfociare in situazioni di pericolo pubblico.

Fra i primi commenti a seguito dei fatti di Modena, dove un’auto ha falciato sette passanti, c’è quello di Roberta Bruzzone. Con un post affidato ai social, la criminologa punta l’indice sul disagio mentale in Italia, “una delle grandi emergenze rimosse, sottovalutate, cronicamente depotenziate”. Auto sulla folla a Modena Roberta Bruzzone sui fatti di Modena Roberta Bruzzone e lo stato della salute mentale in Italia Auto sulla folla a Modena A guidare l’auto che a Modena, nel pomeriggio di sabato 16 maggio, ha falciato i passanti c’era l’italo-marocchino Salim El Koudri, 30enne laureato in Economia. Pare che l’uomo in passato abbia sofferto di disagio psichico e che sia stato in cura presso strutture specializzate. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bruzzone e l'auto sulla folla a Modena, "la salute mentale non può diventare emergenza solo dopo fatti simili"

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