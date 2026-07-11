Tassa dei rifiuti aumenti in bolletta oltre il 5% | mazzata sul settore artigianale

Notizia in breve

Oggi si è verificato un aumento superiore al 5% della tassa sui rifiuti nelle bollette, colpendo principalmente il settore artigianale. La variazione si è concretizzata dopo l’ultima comunicazione ufficiale, con rincari che si riflettono sui costi mensili delle attività. L’incremento riguarda tutte le utenze interessate, senza distinguo, e si somma a un quadro di aumenti già in atto nel settore.