Tassa dei rifiuti aumenti in bolletta oltre il 5% | mazzata sul settore artigianale
Oggi si è verificato un aumento superiore al 5% della tassa sui rifiuti nelle bollette, colpendo principalmente il settore artigianale. La variazione si è concretizzata dopo l’ultima comunicazione ufficiale, con rincari che si riflettono sui costi mensili delle attività. L’incremento riguarda tutte le utenze interessate, senza distinguo, e si somma a un quadro di aumenti già in atto nel settore.
Reggio Emilia, 11 luglio 2026 – Il polverone sollevato di recente dall’aumento della tassa sui rifiuti (Tari) è lontano dall’assestarsi. Dopo il via libera di Atersir al Piano Economico Finanziario (Pef) per l’anno in corso, non sono mancate le reazioni di fronte a una crescita tariffaria che in due anni, tenuto conto del 2026 ma anche del 2025, arriva a superare il 13%. Nello specifico, guardando al piano tariffario di quest’anno, si parla di aumenti dal 4,9% al 5,1% per i nuclei familiari da 1 a 6 persone. Se poi di utenze non domestiche si tratta, si raggiungono aumenti anche del 20% per finire con picchi monstre per determinate categorie commerciali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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