Tariffa puntuale sui rifiuti un fondo per ammortizzare gli aumenti nel terzo settore

Il Comune di Modena ha approvato una seconda variazione di bilancio per il 2026, destinando un fondo di ristoro destinato a soggetti del terzo settore. Tra i beneficiari ci sono polisportive, parrocchie, associazioni, onlus e organizzazioni no profit. La misura riguarda la tariffa puntuale sui rifiuti e mira ad ammortizzare eventuali aumenti delle spese sostenute da queste realtà.

Polisportive, parrocchie, associazioni del terzo settore, onlus e no profit. Sono loro i beneficiari del "fondo di ristoro" per la Tcp stanziato dal Comune di Modena con l’approvazione della seconda variazione di bilancio del 2026. Un fondo da 274 mila euro che servirà per annullare i possibili.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Tariffa puntuale dei rifiuti. A fine marzo si paga il saldo. In arrivo gli avvisi bonariAd Altopascio la scadenza del versamento della rata del saldo del tributo sui rifiuti puntuali, la TARIP, relativo all’anno 2025 è fissata al 31... Cisl, Marco Ferracuti sui rifiuti: «Superare il porta a porta per arrivare alla tariffa puntuale. Troppi 22 gestori»FERMO – Cisl Marche a confronto ieri a Fermo, mercoledì 25 febbraio 2026, in occasione del Consiglio generale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Palazzolo sull’Oglio rinvia la tariffa puntuale: differenziata oltre l’80% - Radio Bruno; Unione Cinquecittà compie 25 anni: con la tariffa puntuale l’indifferenziato crolla del 38%; Rifiuti, rivoluzione circolare in Umbria: tariffa puntuale, impianti smart e addio all'inceneritore; Umbria, economia circolare e piano rifiuti: Stop inceneritore e tariffa puntuale. Gli obiettivi. Palazzolo, niente tariffa puntuale rifiuti: differenziata oltre l’80%Il Comune rinvia pesatura e costi sugli svuotamenti dell’indifferenziato. Il sindaco Cossandi: «Risultato importante, ma ora serve continuità e più controlli». quibrescia.it Tariffa puntuale sui rifiuti ‘salata’: Gli aumenti arrivano al 100%. Qui si paga il doppio che a CesenaLa Tariffa Corrispettiva Puntuale (Tcp) per la gestione dei rifiuti, che ha sostituito dal 2025 la vecchia Tari, sta mettendo in ginocchio le attività ravennati e del forese. A segnalarlo è ... ilrestodelcarlino.it Palazzolo supera l’80% di differenziata: salta la tariffa puntuale per il 2026 A Palazzolo sull’Oglio niente tariffa puntuale sui rifiuti nel 2026. Il Comune ha deciso di rinviare, almeno per ora, sia la pesatura dell’indifferenziato sia gli eventuali costi aggiuntivi - facebook.com facebook