Stangata sulla tassa dei rifiuti Nonostante i risultati dei cittadini
A Cernusco, la tassa sui rifiuti subirà un aumento del 9,8% per le utenze domestiche e del 5,3% per le altre, nonostante l’aumento della raccolta differenziata. La decisione è stata comunicata dagli uffici comunali e riguarda tutte le utenze. La crescita delle tariffe entrerà in vigore nei prossimi mesi, senza considerare eventuali modifiche o riduzioni.
L’aumento della differenziata non basterà a scongiurare "il rincaro della Tari". L’incremento a Cernusco toccherà il 9,8% per le utenze domestiche e il 5,3% per le altre. Una manovra tariffaria che ha riacceso il dibattito politico in città, sollevando la ferma contestazione della forza di opposizione Vivere, area progressista. Secondo i consiglieri della lista civica, guidati dal capogruppo Luca Forlani "gli eccellenti risultati ottenuti dai cittadini sul fronte del riciclo avrebbero dovuto tradursi in uno sgravio fiscale, e non in un peso per le tasche delle famiglie". Nel mirino della lista c’è il nuovo Piano economico finanziario di Cem Ambiente, la società partecipata che gestisce il servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Elezioni comunali, esposto sulla tassa dei rifiuti. "Sindaco indica risultati che non trovano riscontro negli atti"In vista delle elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio a San Cipriano d'Aversa, si sono suscitati nuovi sviluppi dopo che è stato presentato...
Giovani e lavoro, la Corte dei conti UE: Risultati poco chiari nonostante i fondiLa Corte dei conti dell'Unione Europea ha rilevato che, nonostante siano stati spesi 25 miliardi di euro dal 2014 e il tasso di disoccupazione...
Temi più discussi: Stangata sulla tassa dei rifiuti. Nonostante i risultati dei cittadini; Polemica sulla stangata della Tari (+10%): Aumenta la sporcizia e pure la tassa; Tassa rifiuti, sconto se paghi online; Stangata sulle spedizioni, arriva la tassa da 3 euro sui pacchi in arrivo dai Paesi extra Ue: ecco come funzionerà · LaC News24.
Stangata sulla tassa dei rifiuti. Nonostante i risultati dei cittadiniL’aumento della differenziata non basterà a scongiurare il rincaro della Tari . L’incremento a Cernusco toccherà il 9,8% ... ilgiorno.it
Il rischio di una nuova stangata sulla tassa dei rifiuti accende il dibattito sindacale nel territorio forlivese. Secondo le ultime indiscrezioni, le tariffe della Tari per il 2026 potrebbero registrare importanti aumenti anche nell’ambito di Forlì e comprensorio facebook
26 giugno 2026, Italia TASSA SUL CALDO E STOP CONDIZIONATORI: LA FOLLIA GREEN COLPISICE ANCORA (la Verità) La transizione green rischia di trasformarsi in una stangata per le imprese, tra nuove tasse sul calore e pressioni europee per limitar - X x.com
Polemica sulla stangata della Tari (+10%): Aumenta la sporcizia e pure la tassaArrivano gli acconti e pure le polemiche sull’aumento della tassa rifiuti. Secondo i calcoli dei sestesi, che stanno ... msn.com