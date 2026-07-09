A Cernusco, la tassa sui rifiuti subirà un aumento del 9,8% per le utenze domestiche e del 5,3% per le altre, nonostante l’aumento della raccolta differenziata. La decisione è stata comunicata dagli uffici comunali e riguarda tutte le utenze. La crescita delle tariffe entrerà in vigore nei prossimi mesi, senza considerare eventuali modifiche o riduzioni.

L’aumento della differenziata non basterà a scongiurare "il rincaro della Tari". L’incremento a Cernusco toccherà il 9,8% per le utenze domestiche e il 5,3% per le altre. Una manovra tariffaria che ha riacceso il dibattito politico in città, sollevando la ferma contestazione della forza di opposizione Vivere, area progressista. Secondo i consiglieri della lista civica, guidati dal capogruppo Luca Forlani "gli eccellenti risultati ottenuti dai cittadini sul fronte del riciclo avrebbero dovuto tradursi in uno sgravio fiscale, e non in un peso per le tasche delle famiglie". Nel mirino della lista c’è il nuovo Piano economico finanziario di Cem Ambiente, la società partecipata che gestisce il servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Stangata sulla tassa dei rifiuti. Nonostante i risultati dei cittadini"

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